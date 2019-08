ONE PIECE: Zoro si lancia al salvataggio di una donna sconosciuta

Dopo tanto tempo, in Rufy e Zoro si sono incontrati in ONE PIECE episodio 897. La puntata in questione ha gettato le basi per un nuovo scontro del dinamico duo, che si è poi evoluto in una battaglia con Basil Hawkins della ciurma di Kaido delle Cento Bestie. Arriva però anche una nuova comparsa in questa fase nella landa desolata di Wanokuni.

Poco prima di essere interrotto da Basil Hawkins e anche prima della riunione con Rufy, lo spadaccino più amato di ONE PIECE è stato coinvolto in una battaglia mentre era alla ricerca di cibo e acqua. L'unico motivo per il quale è entrato in un duello è stato per salvare una strana donna, O-Tsuru, una cortigiana inseguita da alcune guardie.

Queste ultime riconoscono immediatamente Zoro come l'omicida di un giudice, provano a sconfiggerlo ma vengono velocemente messi al tappeto, lasciando anche allo spadaccino una fiaschetta di sake. Ancora prima di poter dire qualunque cosa, Zoro incontra poi Rufy per la riunione che ha colpito positivamente i fan di ONE PIECE e poi Basil Hawkins. Cosa succederà alla donna nell'episodio 898, rimarrà coinvolta nello scontro e sarà d'aiuto ai protagonisti?

Intanto, i fan stanno ancora discutendo delle ultime teorie nate dopo la modifica del nome di Raftel in Laugh Tale.