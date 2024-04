ONE PIECE, e se Zoro avesse mangiato il Frutto Gom Gom? Il pazzo disegno di Oda

Roronoa Zoro è diventato uno dei migliori spadaccini di ONE PIECE, dando prova della sua preparazione contro avversari straordinari, come King dei Pirati delle Cento Bestie. Un risultato strabiliante, soprattutto per il fatto che non possiede poteri derivanti dai frutti del diavolo, almeno fino ad una sorprendente illustrazione di Eiichiro Oda.

Il maestro ha, infatti, immaginato l’abile spadaccino dotato dei poteri del frutto Gom Gom, ingerito in realtà dal capitano dei Mugiwara Monkey D. Luffy. La bizzarra idea ha poi preso forma nella splendida illustrazione colorata riportata nel post in fondo alla pagina, dove Zoro sfoggia la sua arte delle tre spade creando dei vortici di lame grazie alle sue braccia di gomma, dando vita ad un attacco devastante e dall’incredibile sinergia tra le sue abilità da spadaccino, affinate anche grazie agli insegnamenti di Dracule Mihawk, e le proprietà garantite dal frutto.

Il mangaka ha scelto di disegnare Zoro nella sua versione successiva al salto temporale, quindi con una lunga tunica verde, una cintura rossa dove tiene i foderi delle tre katane e la cicatrice sull’occhio sinistro. Si tratta di un insolito e affascinante what if, al quale magari Oda deciderà di aggiungere altre varianti in futuro, come Zoro in qualche forma Gear, o affiancherà altri personaggi con poteri appartenenti ad altri grandi pirati o marine.

Prima di salutarci, ecco una spettacolare fanart in cui Gear Fifth e Ultra Istinto si affrontano, e vi lasciamo scoprire che fine ha fatto Von Clay dopo gli eventi di Impel Down. Fateci sapere cosa ne pensate di questa simpatica e inaspettata illustrazione firmata da Oda, e quali altri what if vorreste vedere sul mondo di ONE PIECE, lasciando un commento qui sotto.

Su Giochi e risate è uno dei più venduti di oggi.