ONE PIECE: Zoro si mette alla prova nel nuovo capitolo

Le spade di ONE PIECE sono sempre state un mistero, ma ora che la storia si è addentrata nel paese dei samurai, il mitico Wanokuni, Eiichiro Oda sta iniziando a svelare, in modo centellinato, alcuni dei segreti di queste lame. Nel capitolo 955 del manga, pubblicato lo scorso venerdì, vediamo Zoro che si mette alla prova con una di queste.

Come promesso da Hiyori, Zoro riceverà la spada Enma in cambio della Shusui, che verrà lasciata a Wanokuni in onore del samurai Ryuma. La nuova spada introdotta in ONE PIECE apparteneva precedentemente a Kozuki Oden e, insieme alla Ame no Habakiri, formava un duetto con cui l'ex shogun è riuscito a infliggere una ferita sul corpo di Kaido.

Zoro inizia ad allenarsi con questa nuova spada e, seguendo le direttive di Tenguyama, utilizza la Wazamono per tagliare un albero. Gli effetti però sono stati devastanti perché in quel momento viene alla luce la vera abilità della lama: risucchiare l'haki di colui o colei che la brandisce per scatenarlo tutto in un solo colpo. Il risultato è stato un intero promontorio tagliato dal colpo di Zoro, mentre il braccio dello spadaccino si annichilisce perdendo tutta la sua massa muscolare.

Ciò ovviamente non è abbastanza per far rassegnare Zoro che fa tornare il suo braccio normale in men che non si dica, accettando lo scambio di spade. Roronoa Zoro sembra aver quindi ricevuto un nuovo power up grazie a quest'arma, ma le parole di Tenguyama fanno pensare che ci sia ancora di più riguardo le spade forgiate a Wanokuni. Roronoa Zoro è stato protagonista di un fantastico cosplay di recente.