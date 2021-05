ONE PIECE: Zoro contro Mihawk, ma al loro posto ci sono Tom e Jerry

La storia di ONE PIECE è stata costellata da battaglie più o meno importanti. Ognuno dei Mugiwara ha avuto i suoi combattimenti speciali, e chi si è unito nei primi tempi alla ciurma ne ha affrontati molti. Roronoa Zoro, primo membro a unirsi al gruppo di Rufy e noto spadaccino, ha dovuto affrontare niente di meno che Drakul Mihawk.

L'ex membro della Flotta dei Sette è lo spadaccino più forte dei mari di ONE PIECE e ha superato anche Shanks, quando quest'ultimo ha perso un braccio per salvare Rufy. Lo vediamo raramente all'opera, e quella contro Zoro fu la sua prima apparizione. Lo scontro è stato amato da molti, sia addetti ai lavori che fan, e infatti abbiamo visto una riproposizione ufficiale del capitolo di ONE PIECE di Boichi ma anche versioni alternative come Zoro VS Mihawk nello stile di Berserk.

E se i due personaggi lasciassero il posto ad altri? Un fan ha creato un video dove ha messo Tom al posto di Drakul Mihawk e Jerry al posto di Roronoa Zoro. Sul subReddit di ONE PIECE, gli storici antagonisti dei cartoni americani ripetono le stesse battute dell'anime e si affrontano in quei pochi secondi messi a disposizione. Il video in basso ci permette di guardare in un altro modo questo storico scontro della prima saga di ONE PIECE.