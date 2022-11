ONE PIECE: Zoro diventa un modellino in scala reale da 2mila euro

L'epopea di ONE PIECE è costituita da un merchandising come pochi, merito di un capolavoro che ha conquistato una community di milioni di appassionati in tutto il mondo. Non mancano infatti iniziative piuttosto particolari, un po' come l'ultima impresa di un'azienda che ha voluto ricostruire Zoro in scala reale.

Per chi non lo sapesse, dopo il time-skip Oda ha svelato che l'altezza di Zoro è di 1,81m, coerente con la maggior parte dei pirati dell'opera. Ricostruire però interamente un personaggio con le dimensioni originali è un'impresa non di poco conto anche per le migliori aziende, sfida che non ha però fatto desistere Tiang Tong TT Studio.

La compagnia cinese ha presentato qualche tempo fa un modellino davvero interessante di Zoro in scala 1:1, ovvero in scala reale. Lo spadaccino dei Mugiwara, come potete ammirare in calce alla notizia, è stato reinterpretato con l'outfit di Wano e lo sguardo fiero ma con un'attenzione piuttosto importante per la muscolatura. Per mettere mano alla statua servirà aprire il portafoglio visto che il costo totale ammonta a poco meno di 2mila euro, spese di spedizione non incluse. I preordini sono già attivi, tuttavia lo studio spiega che una volta deposto l'acconto il prodotto non può più essere restituito o scambiato.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa iniziativa di Tiang Tong Studio? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata al nostro speciale con tutto quello che c'è da sapere su Zoro.