ONE PIECE: Zoro mostra le sue abilità contro Kamazo nell'ultimo episodio

L'arco narrativo del Paese di Wa sta segnando profondamente il mondo di ONE PIECE . Mentre Luffy si trova alle prese con il Sumo Inferno, nella prigione di Udon, Zoro, diventato il protagonista per un paio di episodi, cercando la sua spada Shusui, improvvisamente perduta, si è imbattuto in Onimaru, e successivamente in un misterioso assassino.

Infatti mentre troviamo Zoro alle prese con il sorprendentemente abile Onimaru, arrivano due donne ad interrompere il combattimento, si tratta di Komurasaki, figlia di Kozuki Oden, e di Toko, che stanno scappando in preda al panico da un uomo che vuole ucciderle.

L'uomo in questione è una vecchia conoscenza del mondo di ONE PIECE, e fa parte della Peggiore Generazione: è Killer, dei Pirati di Kidd, che ha stretto un patto con Kurozumi Orochi per liberare il suo capitano Eustass Kidd. Facendosi chiamare Kamazo, il pirata sembra aver perfezionato le sue tecniche, e non appena Zoro lo vede avvicinarsi alle donne, non esita ad aiutarle.

Il risultato della battaglia è una fantastica sequenza di colpi, animata divinamente, come potete vedere in fondo alla pagina, nel video condiviso dall'utente @abiw_ su Twitter. Zoro non sembra essere in difficoltà ma la mancanza della terza spada potrebbe risultare determinante ai fini dello scontro.

Ricordiamo che Zoro sarà il protagonista anche dell'episodio 934, e che il capitolo 985 di ONE PIECE ha anticipato grandi cambiamenti per l'intero mondo dei pirati.