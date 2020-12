ONE PIECE: Zoro ottiene la leggendaria katana Enma nell'ultimo episodio

Dopo gli eventi degli ultimi episodi di ONE PIECE, abbiamo visto Roronoa Zoro impegnato a recuperare la sua Shusui dal potente Onimaru, ma la puntata 954 si è conclusa con un importante colpo di scena, anticipando una nuova katana per lo spadaccino dei Mugiwara. Si tratta della leggendaria Enma, una lama che in passato ha ferito l'Imperatore Kaido.

Durante l'episodio in questione sono stati rivelati alcuni dettagli riguardanti il passato di Onimaru, ed eventi che andrebbero a giustificare il motivo per cui non voglia che uno straniero possieda la preziosa Shusui. Nonostante questo, Zoro continua a volere indietro la sua spada, e Hiyori cerca di farlo desistere offrendogli un'alternativa molto potente, e allo stesso tempo estremamente interessante.

Hiyori cerca di rimanere calma, e quando chiede a Zoro di lasciar perdere la Shusui, che ricordiamo essere appartenuta al samurai Ryuma, proveniente proprio dal Paese di Wa, propone allo spadaccino di utilizzare una lama che in passato si è dimostrata leggendaria, in grado addirittura di ferire il potente Kaido. Onimaru, come viene specificato, è in realtà una volpe che cerca di impossessarsi delle spade dei samurai caduti di Wano, per custodirle.

Conosciuta come Enma, la katana di cui parla Hiyori, era una delle spade utilizzate da suo padre, Kozuki Oden, e una delle armi ad aver inferto l'enorme cicatrice a forma di croce all'Imperatore Kaido. Naturalmente Zoro viene colpito da questo racconto, come potete vedere nel video riportato nel post in fondo alla pagina, e si sta già preparando al momento in cui potrà utilizzarla.

