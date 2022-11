ONE PIECE: Zoro pronto alla caccia con una statuetta da circa 200 euro

Il mondo delle statuette va spesso a braccetto con la grande passione di un fan: poter osservare e toccare concretamente i propri personaggi preferiti non ha prezzo. Per i fan di ONE PIECE un noto profilo Twitter propone un pezzo da novanta.

Il distributore è Iker Logan e protagonista di questa news è Zoro. Il cacciatore di pirati è uno dei più iconici spadaccini del mondo manga e anime. Nasce l'11 novembre ed è un ragazzo prestante dagli occhi verdi. Ha una cicatrice sul torace che inizia dalla spalla sinistra attraversandolo diagonalmente ed un'altra sull'occio sinistro. Atteggiamento serio e minaccioso con uno sguardo che preoccuperebbe anche il più rinomato dei capitani.

Suddette caratteristiche sono anche parte della statuetta proposta nel tweet del giorno 25 novembre, tanto curata quanto la figure di Katakuri, sempre di ONE PIECE. Curata da LX STUDIO, "la taglia" su Roronoa Zoro è di 195 euro in versione verde o nera. Il preordine è di 50 euro e l'uscita è prevista per il primo quadrimestre del 2023. Sono 26 centrimetri del ragazzo nativo del Villaggio di Shimotsuki dalla tecnica di combattimento a tre spade. La personalizzazione della statuetta, i dettagli e l'estetica generale, la rendono un prodotto di pregio.

Voi cosa ne pensate di questo prodotto dedicato a Zoro di ONE PIECE? Se poi siete incuriositi è anche recentemente stata prodotta un'evocativa figure di Itachi di Naruto.