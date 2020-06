ONE PIECE: Zoro diventa il Re dei Draghi in una figure da quasi 400 euro

L'epopea di ONE PIECE gode di tantissimi personaggi variegati che dipingono di diversità un'opera imponente ed estremamente longeva. Tra i pirati più apprezzati dell'intero immaginario, un posto d'onore è ricoperto dallo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia, Roronoa Zoro.

Nonostante un carattere che lo fa apparire spesso duro e distaccato, Zoro è uno dei personaggi più empatici dell'intero capolavoro di Eiichiro Oda, come dimostra l'ultimo capitolo del manga in cui lo spadaccino e Rufy hanno scatenato un putiferio a seguito dello spreco di cibo perpetrato dagli scagnozzi di Kaido. La scena in questione, inoltre, è stata protagonista di un dettaglio emozionante nascosto dal sensei nei riguardi della piccola Tama.

Ad ogni modo, recentemente, DT Studio ha voluto omaggiare il celebre personaggio attraverso uno straordinario modellino in scala, lo stesso che potete ammirare in calce alla notizia. La statuetta in questione, realizzata in rapporto 1:7, ritrae Zoro a cavallo della testa di un Drago, quasi in segno di sottomissione. Il modellino è stato notevolmente apprezzato dalla community, merito di un'attenzione ai dettagli a dir poco incredibile. Il livello di qualità, tuttavia, è accompagnato da un prezzo importante, 390 euro al preordine a cui si aggiungono le eventuali spese di spedizione. La data di rilascio della figure, invece, è prevista all'ultimo quadrimestre del 2020.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa statuetta dedicata a Roronoa Zoro, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto.