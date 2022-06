ONE PIECE: Zoro e Robin insieme in questo doppio cosplay

Secondo Eiichiro Oda, ai ragazzi giapponesi non interessa minimamente il romanticismo. Ecco perché in ONE PIECE non ci saranno relazioni, specie tra i membri della ciurma protagonista della serie. Dimenticate quindi i più bizzarri abbinamenti come Rufy x Nami, Sanji x Nami, Franky x Robin o tutti gli altri che popolano le fanfic in rete.

Eppure una bella fetta di pubblico si immagina i personaggi in coppie particolari, provando a pensare come sarebbero in ONE PIECE insieme. Con sole due ragazze in ciurma, inevitabilmente l'attenzione cade molto su Nico Robin, l'archeologa che ha grandi capacità e soprattutto è una pedina fondamentale nell'arrivare al titolo di Re dei Pirati.

La cosplayer Satiella ha deciso di omaggiare la piratessa con un cosplay di Nico Robin. Non l'ha fatto però da sola e ha deciso di farsi accompagnare da uno dei cosplayer italiani più famosi, Taryn. Quest'ultimo ha invece vestito i panni di Zoro in un proprio cosplay, ma la decisione è stata poi di farli posare insieme in questo doppio cosplay a tema ONE PIECE con Zoro e Nico Robin.

Entrambi danno prova delle loro ottime capacità, cosa ne pensate di questa coppia? Intanto Taryn ha realizzato un altro ottimo cosplay con un Goku samurai unico.