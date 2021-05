ONE PIECE: Zoro salta fuori dall'anime in questa figure customizzata da un fan

Dipingere miniature da collezione, come per esempio quelle di Warhammer, è un hobby che richiede pazienza, precisione e tempo, tre requisiti fondamentali che l'artista Ma-Man è riuscita a trasmettere nel suo nuovo lavoro. Ecco la sua versione customizzata di questa meravigliosa figure di ONE PIECE.

Chi ha provato a dipingere una miniatura da collezione lo sa bene, personalizzare una statuetta è un lavoro difficilissimo che richiede molto tempo e dedizione. I risultati, però, sono impagabili e l'artista giapponese MA-Man sembra avere un talento cristallino in questo hobby.

Come potete vedere dal Tweet in calce all'articolo, MA-Man ha preso come soggetto una bellissima figure di ONE PIECE e l'ha personalizzata migliorandola notevolmente. Quando l'artista si mette al lavoro, applica un'estetica bidimensionale che fa sembrare come se la statua sia una scena dell'anime. A prima vista, infatti, è difficile credere che si tratti di un oggetto da collezione e non di un frame tratto da un'anime.

L'ultima opera di MA-Man è una figure di Roronoa Zoro nei vestiti da samurai indossati a Wano Country. Dopo la riverniciatura, la statua ha cambiato totalmente i suoi connotati, con colori molto più nitidi e dal contrasto decisamente più marcato. Questa è solamente una delle sue tante customizzazione. Sul suo canale YouTube potere ammirare numerosi altri lavori, tra cui modelli di Dragon Ball o Demon Slayer.

E voi cosa ne pensate di questo tipo di lavoro? Preferite queste versioni personalizzate oppure i modelli originali? Su internet è apparso un misterioso dominio, pare essere in arrivo un nuovo film di ONE PIECE. Ecco quando usciranno i nuovi episodi doppiati di ONE PIECE.