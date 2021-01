ONE PIECE: Zoro e Sanji insieme in un doppio cosplay a dir poco spettacolare

La saga di Wanokuni è in corso da 2 anni e, seppur sia ancora ben lontana dalla conclusione, ha già riservato diversi momenti epici. In attesa di scoprire cosa accadrà in ONE PIECE nel 2021, rivediamo due dei personaggi più epici della ciurma di cappello di paglia che sono tornati fianco a fianco recentemente dopo un lungo periodo di separazione.

Roronoa Zoro e Sanji Vinsmoke sono, dopo il capitano Monkey D. Luffy, due dei personaggi più amati del manga come stanno dimostrando i primi risultati del sondaggio mondiale di ONE PIECE. I due si sono riuniti nell'anime lo scorso anno dopo tantissimi episodi in cui non si sono minimamente incrociati a causa degli archi di Dressrosa, Zou e Whole Cake Island.

Oltre ad essere tornati fianco a fianco e a battibeccare negli episodi, hanno fatto lo stesso anche nel mondo dei cosplay grazie a una coppia di cosplayer. Venustraphobic, insieme al fidanzato, hanno infatti preparato un doppio cosplay di Zoro e Sanji che potete visionare nelle quattro immagini in basso. Il post su Reddit diventato virale vede una prima foto dove i due sono fianco a fianco nell'epica scena generatasi nella piazza principale della Capitale dei Fiori, mentre nella seconda foto li vediamo uno contro l'altro in uno dei soliti scontri. Nella terza e quarta foto vediamo invece i due personaggi singolarmente.

Grazie a una realizzazione ottima dei vestiti e delle pose e a un'ottima padronanza di Photoshop con il quale sono stati aggiunti i vari effetti, questi cosplay riescono a racchiudere tutta la forza dei due personaggi. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.