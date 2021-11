ONE PIECE: Zoro e gli altri secondi delle ciurme più forti nella nuova color

Eiichiro Oda è uno dei mangaka che riceve più pagine a colori su Weekly Shonen Jump. Le sue, a differenza di quelle create da altri autori, c'entrano poco con la storia, lanciando i personaggi di ONE PIECE come Rufy e la sua ciurma in contesti fantasy, sci-fi o più sull'onda dello slice of life.

In occasione dell'uscita di ONE PIECE 1031 sulla rivista, il mangaka ha ricevuto un'altra pagina a colori oltre la copertina con Rufy, Momonosuke e Yamato. Stavolta però ha deciso di non concentrarsi sul protagonista o su uno scenario in particolare, ma di raggruppare nella pagina a colori tutti i secondi delle varie ciurme e dell'armata rivoluzionaria.

L'immagine in basso mette Roronoa Zoro al centro. Lo spadaccino dei Mugiwara è ovviamente colui che è apparso di più in ONE PIECE tra questi secondi. Ci sono altri 9 secondi in questa pagina a colori, quindi 10 in totale compreso lo spadaccino. Partendo da in alto a sinistra, abbiamo Silvers Rayleigh della ciurma di Roger, Benn Beckman dell'imperatore Shanks, King della ciurma dei pirati delle cento bestie, Katakuri della ciurma di Big Mom, Killer dei pirati di Kid, l'ex comandante di Barbabianca Marco, Bepo dei pirati Heart, Shiryu dei pirati di Barbanera e infine Sabo dell'Armata Rivoluzionaria.

Un parterre di personaggi di ONE PIECE molto forte, chissà se arriverà poi un paragone anche con gli altri membri della ciurma.