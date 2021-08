ONE PIECE: Zoro è la spadaccina più forte in un cosplay genderbend

Tra i componenti dei Mugiwara quello che più di tutti crede nel suo capitano e nelle sue possibilità di diventare il prossimo re dei pirati è sicuramente Zoro, colui che ambisce a diventare lo spadaccino più forte di ONE PIECE. Inoltre, Roronoa è uno dei personaggi più amati di tutto il franchise.

Eiichiro Oda ha creato tantissimi personaggi per il suo capolavoro, tuttavia sono solo in pochi ad aver conquistato il cuore dei milioni di appassionati che settimanalmente seguono ONE PIECE. Zoro è sicuramente tra questi, basti pensare che recentemente una fan-art a lui dedicata ha conquistato la community di Reddit.

Ovviamente, non mancano inoltre geniali manifestazioni di creatività come l'ultimo cosplay di mizuleiso, una talentuosa artista che ha reinterpretato a modo suo lo spadaccino della ciurma di Cappello di Paglia. L'artista, infatti, ha ritratto Zoro al femminile, cosplay che ha riscosso un notevole clamore all'interno della community dedicata di Reddit. Ad ogni modo, potete dare un'occhiata alla sua geniale e affascinante interpretazione nella foto allegata in calce alla notizia.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, vi piace? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata a questa interpretazione di Kaido nella modalità drago.