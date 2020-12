ONE PIECE: Zoro si tinge al femminile in un affascinante cosplay

Il capolavoro di Eiichiro Oda gode di una delle community più grandi al mondo. Gli anni di serializzazione di ONE PIECE, infatti, hanno permesso al franchise di arricchirsi di un pubblico sempre maggiore e sempre più curioso di conoscere il grande finale della storia che, salvo imprevisti, potrebbe arrivare anche tra 5 anni.

Ad ogni modo, a causa del Covid nemmeno il sensei è più sicuro di riuscire a concludere ONE PIECE entro l'obiettivo che si è prefissato, anzi, ha persino avvertito i fan che qualora la situazione dovesse perdurare la conclusione del manga potrebbe ritardare di ulteriori 5 anni in più. Nel frattempo, nonostante alcune pause non programmate, Oda è riuscito a raggiungere il capitolo 1000 di ONE PIECE di cui i primi spoiler sono già rintracciabili sul nostro sito.

Il grande supporto degli appassionati culmina inoltre in geniali manifestazioni di creatività, alcuna delle quali anche piuttosto originali. La cosplayer ghoulrunnings, infatti, ha tentato di reinterpretare il personaggio di Zoro a sesso invertito ottenendo un risultato che ha mandato in delirio la community di Reddit. Il post in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha riscosso qualcosa come 10 mila manifestazioni di apprezzamento, un unicum anche per il canale ONE PIECE di Reddit.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo affascinante cosplay al femminile? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.