ONE PIECE: Zoro diventa un vero samurai con una fan art virale

Dal capitolo 901 si può dire iniziato ufficialmente l'arco narrativo di Wanokuni, una fase che Eiichiro Oda ha già dichiarato che sarà fondamentale per il manga di ONE PIECE. Come già si sapeva in precedenza, questa è la terra dei samurai e tutto ciò che è stato presentato dal mangaka si ispira fortemente al Giappone feudale.

In attesa di scoprire cosa accadrà nell'anime e perché Zoro sarà protagonista di alcuni episodi, un fan ha deciso di dedicare il suo tempo allo spadaccino della ciurma protagonista. Invece degli abiti da ronin consunti e di basso volgo che sta indossando adesso, l'appassionato PozzimusPrime ha deciso di donare al personaggio di ONE PIECE un vestito completamente nuovo.

Nel Giappone di qualche secolo fa i samurai appartenevano a una classe d'élite e avevano quindi armature raffinate e diverse da quelle dei classici soldati. Ciò valeva ancora di più per lo shogun, il capo dell'esercito e de facto, per certi periodi, capo del Giappone. Zoro diventa un samurai con un'armatura particolarmente rifinita nell'immagine in basso, accompagnando il tutto con una maschera da oni rossa che spicca sulla testa, unico colore insieme a quello delle spade intorno a un vestito monocromatico.

Purtroppo non vedremo probabilmente lo spadaccino indossare un'armatura del genere in ONE PIECE, anche se in quest'arco sarebbe stato entusiasmante vederlo con questi abiti. Dopo una settimana di stop, sta per tornare il manga: cosa accadrà a Zoro e gli altri in ONE PIECE 985?