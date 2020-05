One-Punch Man 103 è stato modificato: perché Murata ha ripreso la storia dell'anno scorso?

Yusuke Murata è al lavoro ormai da anni su One-Punch Man, rifacimento del webcomic omonimo di ONE. Nel corso della serializzazione su Tonari no Young Jump, Murata è diventato noto ai fan per essere un perfezionista e andando a modificare di tanto in tanto anche capitoli già pubblicati quando non era soddisfatto.

Stavolta però il mangaka è andato molto oltre le solite metodologie, andando a riscrivere e ridisegnare quasi completamente il capitolo 103 di One-Punch Man. Pubblicato lo scorso anno sulla rivista digitale di casa Shueisha, i fan si sono chiesti il perché di questo cambio, che ha lasciato le varie community sbigottite.

Alla luce di alcuni eventi spoiler del webcomic di ONE, Murata ha deciso di modificare l'intera struttura e narrazione del capitolo che vede uno scontro tra Sweet Mask e Monster Princess. Oltre alcune modifiche grafiche a Monster Princess, il cui seno è cresciuto e le vengono dedicate inquadrature più sexy, la maggior parte delle novità riguarda proprio l'eroe.

Nel combattimento che ne segue, oltre alla non uccisione dei seguaci di Monster Princess, Sweet Mask rivela anche alcune peculiarità che non c'erano nel capitolo originale di One-Punch Man disegnato da Murata e che fanno pensare molto di più alla vera natura dell'eroe. Non è noto ancora se Murata si occuperà di ridisegnare anche i capitoli successivi né se questo rallenterà la produzione delle storie dopo One-Punch Man 131.

Gli ultimi rifacimenti di One-Punch Man di Murata risalgono ai capitoli 122 e 123.