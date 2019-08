One-Punch Man 114: capitolo breve ma intenso con un nuovo avversario

Iaian, Okamaitachi e Bushidrill hanno da poco affrontato il Demone dai Lunghi Capelli, mentre contemporaneamente Atomic Samurai è alle prese con Black Sperm, Zombieman con Homeless Emperor e Sweet Mask con Fuhrer Ugly. Ora arriva un nuovo mostro di livello disastro drago che metterà nuovamente alla prova gli eroi di One-Punch Man.

Il capitolo 114 di One-Punch Man è lungo poco più di 20 pagine, tuttavia ci lancia in un nuovo intensissimo scontro. In partenza viene mostrato Pig God mentre divora alcuni mostri, ma immediatamente viene mangiato a sua volta dal nuovo disastro livello drago Gums. Il mostro però è costretto a sputare Pig God, essendosi questo rivoltato nel suo stomaco. I due fanno iniziare una strepitosa lotta corpo a corpo, che però poi non viene mostrata da Murata.

La scena cambia sul trio formato dagli allievi di Atomic Samurai, ovvero Iaian, Okamaitachi e Bushidrill. I tre giungono a una cassaforte mentre inseguivano un mostro, ma vengono coinvolti in una battaglia con un nuovo essere liquido capace di manipolare l'acqua e alcuni mostri denominati Mad Doctor Fish. Il nome di questa nuova creatura che si impone davanti ai tre è Evil Natural Water, che prima divora il suo compagno e poi lancia attacchi fulminei dei quali uno perfora anche la lama di Iaian.

I tre allievi di Atomic Samurai riusciranno a sconfiggere questo nuovo mostro all'apparenza invincibile per loro nel prossimo capitolo di One-Punch Man?