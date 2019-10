One-Punch Man 119: Drive Knight svela la talpa dell'associazione!

Drive Knight è uno degli eroi di classe S di One-Punch Man e recentemente si è messo in primo piano grazie a uno scontro con il Cadres Nyanscontro con il Cadres Nyan. Ma cosa ha fatto prima di arrivare ad affrontare il mostro?

Nel capitolo 119 di One-Punch Man abbiamo visto gli esiti dello scontro tra Drive Knight e Nyan. Dopo aver ucciso il mostro, Drive Knight incontra un Sekingar entusiasta dell'esito, che però inizia a rabbuiarsi quando viene a sapere che l'eroe è stato per parecchio tempo in cima ai palazzi a studiare i movimenti del nemico per estrapolarne dati e creare una strategia d'attacco.

L'esito ha mostrato la ragione dell'eroe di classe S, nonostante tutte le vittime provocate da questa attesa e che ancora giacciono in zona. Sekingar però continua a nutrire ancora dei dubbi, sapendo che nell'organizzazione degli eroi potrebbe esserci una talpa. E proprio a questo proposito Drive Knight rivela di aver passato gli scorsi giorni a ottenere informazioni sui mostri e su chi potrebbe essere la vera mente dietro il disastro.

Come l'eroe spiega, la crisi ha creato un'apertura per l'organizzazione dato che tutti gli eroi tranne Metal Knight hanno abbandonato la difesa del Quartier Generale. E proprio qui Drive Knight rivela che proprio lui, o meglio il controllore Dottor Bofoi, potrebbe essere la talpa che tanto stava cercando e che aveva messo in allarme anche Child Emperor. Che stia per arrivare un resoconto tra eroi di classe S in One-Punch Man?