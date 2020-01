One-Punch Man 126: Saitama entra in azione, ma perde qualcosa di prezioso

Archiviata la nuova versione dei capitoli di One-Punch Man, Yusuke Murata prosegue il racconto della storia basata sul webcomic originale di ONE. Il mangaka sta mettendo in scena, capitolo dopo capitolo, una lunga sequela di scontri tra eroi dell'associazione e i misteriosi mostri del sottosuolo. Spoiler su One-Punch Man 126 dopo il salto.

La scena del capitolo 126 di One-Punch Man si incentra stavolta su Saitama e Flashy Flash nelle miniere, accompagnati sul carrello dal piccolo mostro che era convinto di poterli uccidere facendoli cadere in un precipizio. Il terzetto si imbatte nella miniera da dove un nugolo di mostri sta estraendo dell'oro, che subito rapisce gli occhi di Saitama.

Scoperti dai mostri, i due eroi si lanciano all'attacco senza remore, sconfiggendo i nemici in un batter d'occhio. Saltano di nuovo nel carrello, ma il mantello di Saitama viene afferrato da un mostro. Flashy Flash si gira solo per vedere che un mucchio di nemici si sono ormai avventati sull'eroe, oscurandolo alla vista.

Lasciando perdere, il carrello avanza all'impazzata verso un nuovo precipizio e, in una scena ricca di velocità e dettagli, Flashy Flash affetta tutti i nemici che lo avevano raggiunto e tra i quali spunta Saitama con un sacco d'oro. I due eroi fanno saltare il carrello per poter arrivare dall'altro lato del precipizio e, nel tentativo di recuperare il mostriciattolo che deve far loro da guida, al protagonista di One-Punch Man scappa il sacco d'oro tra le mani.

A questo punto si ritorna a Gyoro Gyoro, ancora vittima dei poteri di Tatsumaki nel suo antro. Riesce però ad assumere una strana pozione che ne amplifica i poteri e dà vita a Lord Psykos, disastro di livello drago. Stiamo per assistere a un nuovo scontro formidabile in One-Punch Man?