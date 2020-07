One-Punch Man 132: il manga ritorna con il sexy e stratosferico scontro con Psykos

È stata necessaria una lunghissima attesa per rivedere One-Punch Man, ma alla fine il capitolo 132 è stato realizzato. Yusuke Murata si era dedicato a ridisegnare infatti alcuni vecchi capitoli in occasione di sviluppi futuri presentati da ONE e per migliorare alcune cose che sarebbero poi arrivate in tankobon.

Ma ora possiamo finalmente dire conclusa questa fase di attesa e gettarci in One-Punch Man 132. Come ricorderete, era in atto uno scontro tra Psykos e Tatsumaki a tinte sexy ma anche micidiali considerato il potere di entrambe le contendenti. Dopo una prima fase tenutasi nel sottosuolo, Tatsumaki ha tirato fuori Psykos nella sua nuova forma, dopo che questa si è fusa con Orochi.

Adesso entrambe si trovano all'esterno ma Psykos sta assorbendo energia dai viventi nei pressi per amplificare il proprio potere. E lo dimostra con un attacco ad ampio raggio che distrugge parte del pianeta e crea danni irreparabili, con dei disegni magistrali di Yusuke Murata presentati con una serie di tavole doppie.

Dal basso, Genos e King osservano la scena mentre Tatsumaki esce un po' malconcia dal colpo. Sembra che, dal discorso che viene fatto in seguito, Psykos conosca anche Fubuki e di come le due sorelle abbiano scelto la via sbagliata per l'utilizzo dei loro poteri psichici. Tuttavia Tatsumaki ribatte che è stupido aspirare ad assorbire tutte le forme di vita per diventare l'unica nell'universo.

Continua quindi la battaglia con Psykos che stavolta scatena anche il potere di Orochi. Riuscirà Tatsumaki ad annientare il nemico di questa saga di One-Punch Man?