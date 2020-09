One-Punch Man 134 parte 3: Tatsumaki non è più sola, eroi a rapporto

La battaglia tra Tatsumaki e Psykos sta durando da diversi capitoli. Complice il ritmo di pubblicazione di One-Punch Man e i rifacimenti di Yusuke Murata, la storia prosegue lentamente.

Yusuke Murata ha pubblicato su Tonari no Young Jump la seconda parte del capitolo 134.5, conosciuto anche come One-Punch Man 178 con la numerazione giapponese. Sulla rivista digitale quindi, oltre le pagine con la crisi di Tatsumaki di qualche settimana fa, vediamo l'ingresso in scena di Metal Knight. Questo dà vita a uno scontro aereo con Psykos, mentre Genos si ritira momentaneamente dagli eroi che si sono salvati e che vengono mostrati uno a uno: Zombieman, Pig God (che aveva protetto i più deboli nascondendoli nel proprio stomaco), Atomic Samurai e altri.

Più in lontananza invece ci sono Spatent Rider e Tank Top Master, con quest'ultimo che è un grosso aiuto nell'evacuazione. Assistendo però alla battaglia che si sta tenendo poco più in là, alla quale prende poi parte nuovamente Genos, decide di lasciar fare agli altri eroi l'evacuazione mentre lui si dirige nel punto nevralgico scagliando un traliccio dell'elettricità e aggrappandosi poi ai cavi. Molti eroi di classe S sono quindi finalmente pronti a combattere contro Psykos e Orochi e per supportare Tatsumaki che finora ha portato tutto sulle sue spalle.