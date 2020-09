One-Punch Man 134.5: è crisi per Tatsumaki, come la spunterà?

Tatsumaki sta combattendo ormai da parecchi capitoli di One-Punch Man. L'eroina con i poteri psichici sta mettendo in scena una battaglia di livelli stratosferici contro Psykos, in particolare da quando quest'ultima è riuscita ad evolversi. Come la spunterà Tatsumaki?

A pochissimi giorni di distanza dall'uscita di One-Punch Man 134, fa il suo debutto il capitolo 134.5 che, secondo la numerazione giapponese su Tonari no Young Jump, sarebbe in realtà il 178. La rivista digitale giapponese ci fa tornare nello scontro con le nuove magistrali tavole di Yusuke Murata. Stavolta però si vede subito che Tatsumaki è in difficoltà, probabilmente perché ha usato troppo e troppo a lungo i suoi poteri psichici.

Psykos non si lascia sfuggire l'occasione e scappa trasformandosi in un jet, mentre il suo corpo sembra inizialmente separarsi da quello di Orochi. Tuttavia Tatsumaki non si arrende e torna a usare i suoi poteri per creare una gigantesca barriera nella zona, capace di ingabbiare tutto quello che c'è all'interno. Sfruttando i suoi poteri, riesce a identificare la nuova posizione di Psykos e limitarla, ma arriva anche Metal Knight in zona.

L'eroe di classe S che si era palesato in un'altra zona qualche capitolo di One-Punch Man fa adesso darà una mano a Tatsumaki, in due riusciranno ad arginare Psykos definitivamente?