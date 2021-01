One-Punch Man 139: alla fine arriva lui! L'incontro eccezionale di Saitama con l'eroe

Arriva un nuovo capitolo di One-Punch Man. Su Tonari no Young Jump, rivista digitale di casa Shueisha dove da anni va in pubblicazione il seinen, è stato pubblicato in giapponese One-Punch Man 139. Cosa ha deciso di disegnare stavolta Yusuke Murata? Andiamo alla scoperta del capitolo con tutte le sue importanti sorprese.

Osservando nel buco che era stato creato nel capitolo 138 di One-Punch Man, il terzetto formato da Saitama, Flashy Flash e il mostro cerca di osservare cosa c'è. Tuttavia, è tutto completamente nero e neanche la gag col mostriciattolo e i suoi poteri sembrano essere utili. All'improvviso però qualcuno sembra parlare loro telepaticamente, proponendogli un patto. La voce sembra provenire da un cubo sconosciuto poco distante ma all'improvviso si apre una sorta di buco nero dal quale esce una figura.

È Blast, l'eroe numero uno nel mondo di One-Punch Man. Per la prima volta, fa la sua apparizione in carne e ossa nel presente e non in un momento passato come accaduto nel flashback di Tatsumaki. Blast dimostra la sua forza a Flashy Flash, prende il cubo che a quanto pare colleziona per una sorta di hobby e poi prende con sé il terzetto per portarli via da quell'area.

In supreficie, Tatsumaki si sta preparando ad attaccare con la grossa lancia di terra che aveva preparato. In basso però Child Emperor sembra avere dei dubbi sulla sua capacità di leadership, chiedendo a Zombieman di sostituirlo, ma il gruppo non accetta questa scelta. Improvvisamente dei raggi da un cumulo di macerie si dirigono verso Child Emperor che viene salvato da Zombieman, ancora una volta ferito gravemente: l'attacco era di Homeless Emperor, ancora vivo.

Tatsumaki intanto si lancia all'attacco di Orochi, colpendolo con la sua gigantesca arma e facendolo sprofondare nel sottosuolo. Si chiude qui il capitolo 139 di One-Punch Man, che lascia col fiato sospeso per il seguito della battaglia.