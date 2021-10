One-Punch Man 151: la forza del Sole in una sola mano

La lotta si fa sempre più aspra nonostante le defezioni da una parte e dall'altra. Il culmine sta giungendo da tempo, con un crescendo lento ma costante, e mentre Bang si occupa di Garo, anche sull'altro campo di battaglia di One-Punch Man c'è tantissima azione.

Atomic Samurai ha ricevuto la spada del sole che però non può estrarre subito. Il capitolo 151 di One-Punch Man si concentra proprio su di lui nelle fasi iniziali, con lo spadaccino che viene protetto dai suoi, in attesa che riesca a estrarre la nuova katana. Questa infatti è speciale ed è capace di scandagliare nella mente e nell'animo di chi la porta, decidendo se farsi sfoderare o no. L'animo di Atomic Samurai, piatto come uno specchio d'acqua calmo, riesce a convincere la spada a donargli il suo potere: il braccio di Atomic Samurai si fonde con la spada del sole creando una lama luminosa che affetta la sfera di luce creata da Homeless Emperor.

Il nemico rimane sbigottito dalla cosa e sembra indifeso, con Atomic Samurai che si prepara per un altro attacco. L'intervento del neonato Gold Sperm però blocca il potere della lama, non senza danni vista la perdita di un braccio. La lama del sole torna così nel fodero, causando un enorme contraccolpo che sfinisce lo spadaccino eroico. Il nuovo intervento dei mostri sembra aver ridotto ancora le speranze degli eroi, ma ecco che arriva King.

La sua presenza basta a fermare i mostri di One-Punch Man, con la massa di Black Sperm, Gold Sperm e Homeless Emperor fermi a guardare nel tentativo di capire la sua mossa. Infatti King causa in loro una certa preoccupazione, obbligandoli ad agire con calma. Ovviamente l'uomo sta sperando ardentemente nell'intervento di Saitama, riuscirà a resistere abbastanza?