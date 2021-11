One-Punch Man 152: la potenza del re mette tutti sotto scacco

La situazione sembrava disperata, con uno scontro tra Soli che non era andato come previsto. È stato necessario l'intervento di uno degli eroi più forti di One-Punch Man per ribaltare la situazione: King è finalmente entrato in campo per abbattere i mostri.

Ovviamente, nessuno sa della sua forza, ma sia i mostri che gli eroi sono convinti che il corso della battaglia cambierà, adesso che lui è arrivato. One-Punch Man 152 si concentra proprio su King, con il suo sguardo truce e le poche parole che dice che impattano enormemente sui nemici. Homeless Emperor è il primo a tentare una mossa, creando un enorme sole sulla punta del suo dito. Tuttavia, il balbettio di King viene frainteso e il mostro diventa indeciso, lasciando spazio a Zombieman di fare il suo ingresso.

Con Homeless Emperor temporaneamente fuori gioco, rimane Black Sperm a osservare la situazione. L'esserino capisce di non poter comunque abbassare la guardia, dato che secondo lui King ha capito tutto del suo potere e di quello dell'Acqua Malefica alle loro spalle. Per questo decide di dare vita, sacrificando quasi tutta la sua coscienza, di creare un essere nuovo e potentissimo. Intanto Child Emperor organizza un piano con gli altri eroi di classe S di One-Punch Man nei paraggi, mettendo però in crisi King. Mentre una singola cellula di Black Sperm scappa finendo catturato da Metal Bat, King si trova davanti il possente Platinum Sperm.