One-Punch Man 154: la forza distruttiva di King e la sorpresa finale

L'arrivo di King sul campo di battaglia ha ribaltato le carte in tavola definitivamente. Gli eroi di One-Punch Man non vedevano l'ora di ricevere l'aiuto di uno dei colleghi più forti al mondo, mentre i mostri si sono temporaneamente ritratti. Ovviamente l'eroe di classe S non ha la minima idea di cosa stia succedendo e di cosa fare.

E la situazione rimane in stallo anche in One-Punch Man 154. Golden Sperm sta osservando la situazione e, in un attimo, si libera di alcuni eroi nei paraggi. Zombieman, ancora nei pressi della carcassa di Homeless Emperor, viene spazzato via, così come alcuni altri. King continua a osservare, da fermo, il suo nemico, ma si prepara ad attivare la sua super tecnica finta.

Dall'altra parte del campo di battaglia, Bang è a terra e sta per essere divorato da Fuhrer Ugly. Garo tuttavia è in preda ad alcuni spasmi e impazzisce, trapassando lo stomaco del mostro e facendolo definitivamente sciogliere. Arriva, in pochi decimi di secondo, anche sull'altro campo di battaglia dove King sta facendo finta di lanciare la sua tecnica. In un lampo, l'ondata omicida di Garo colpisce sia Acqua Malefica che Golden Sperm, facendoli saltare in aria.

Nello stupore generale, King ha usato la sua tecnica mentre Garo svanisce, mentre dalla nube di polvere finale emerge Saitama da un buco nero, chiudendo il capitolo 154 di One-Punch Man.