One-Punch Man 155: una mostruosa tripla battaglia che rimarrà nella storia

Dal suo ritorno dopo un periodo di pausa per occuparsi dell'edizione tankobon di One-Punch Man, Yusuke Murata ha sfoderato degli eventi di grande spessore e sorprendenti. Tra comicità dovuta a King, una situazione disperata e segreti su segreti con entità onnipotenti che compaiono all'improvviso, c'è tanto di cui parlare nel manga.

Alcuni di questi elementi vengono ripresi in One-Punch Man 155, il nuovo capitolo pubblicato su Tonari no Young Jump. Andiamo però in ordine, iniziando dall'arrivo di Saitama, che si ritrova nel bel mezzo del campo di battaglia. Ormai tutti sono a terra, ma Saitama si dirige subito da Genos, superando Garou come se non esistesse. Proprio Garou intanto ha ripreso la propria coscienza umana, ripensando a ciò che ha fatto.

Un attacco di Flashy Flash metterà però il mostro umano in guardia, mentre anche Platinum Sperm fa il suo ritorno colpendo entrambi. Il terzetto decide così di combattere in alcune tavole dove la loro scia luminosa ad altissima velocità arriva fino in cielo in un tripudio di forme geometriche avvistate ovunque. Intanto King arriva vicino a Saitama e lo ringrazia, mentre l'eroe si complimenta con Genos per i suoi miglioramenti.

La battaglia a tre intanto continua, con Garou VS Flashy Flash VS Platinum Sperm che lanciano vari attacchi, ma è Garou a ideare una nuova tecnica con cui vorrà uccidere pure le divinità, sfruttandola contro i suoi due avversari. In un poche vignette, viene però ricordato anche il collegamento divino tra il cielo, dal quale è spuntato l'essere che ha ucciso Homeless Emperor, e le profondità terrestri, dove nel tempio ricompare il pittogramma con un essere superiore.

Ma il finale di One-Punch Man 155 riserva altre sorprese con l'emersione di un altro mostro dal mare che distrugge alcune navi da guerra.