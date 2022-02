One-Punch Man 159: il pugno perfetto, la mossa di Garou lo pone all'apice

La battaglia sta giungendo al termine, ormai sembra esserci soltanto un nemico da battere, ma non è di certo dei più semplici. Saitama ha sconfitto il suo avversario, ma adesso è il turno di Garou che deve dare il colpo finale al millepiedi gigante in One-Punch Man 159.

Dopo l'inizio della gara volante in One-Punch Man 158, lo scenario si sposta temporaneamente. Sweet Mask, con i pantaloni distrutti, trova il cappotto di Pig God. Inconsapevolmente lo prende e lo allaccia alla vita mentre l'eroe di classe S è pesantemente dimagrito e non viene riconosciuto. Quest'ultimo inizia a mangiare i resti di Gum per tornare in forma, mentre Sweet Mask se ne va.

Intanto riprende la battaglia di Garou e del millepiedi gigante, con quest'ultimo che arriva sempre più in alto in una scia chilometrica. Garou inizia a ricordare il suo primo allenamento con Bang: quando si unì alla scuola, il maestro gli pose come sfida quella di distruggere tante mattonelle di ceramica una sopra l'altra. Il giovane, seppur promettente, non riuscì a distruggere l'ultima.

Stavolta però il colpo di Garou è micidiale: memore di quel momento, utilizza il suo pugno perfetto per distruggere da testa a piedi il millepiedi gigante con un attacco portentoso, chiudendo il capitolo 159 di One-Punch Man.