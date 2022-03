One-Punch Man 160: tutti salvi, ma ora? Si avvicina lo scontro più grande di sempre

Sono passati tanti anni dal primo incontro tra Saitama e Garou nell'anime di One-Punch Man, figuriamoci nel manga. Yusuke Murata, e prima di lui l'autore originale ONE, hanno disegnato questo scontro tra i due personaggi tra i più forti di questo mondo diversi anni fa. Ora però è il tempo di rivederli insieme.

One-Punch Man 160 ripropone Sweet Mask che cerca di salvare Flashy Flash dal mostriciattolo, che però in realtà stava tentando di risvegliarlo. All'improvviso si presenta a separarli la portaerei che si trovava al largo e che Saitama ha salvato dal Malvagio Oceano Malefico. King e gli altri eroi, che si trovavano nei paraggi, devono trovare riparo, ma l'eroe fortunato vede Saitama e ordina a tutti di stare fermi. All'improvviso Saitama sterza e pone di sbieco la nave, così da bloccare una gigantesca onda in arrivo, salvando così inconsapevolmente gli eroi. Intanto Pig God, facendo uso del cadavere del gigantesco centipede abbattuto da Garou, arriva nei paraggi e divora tutti così da metterli al sicuro dalle altre onde in arrivo.

Il protagonista di One-Punch Man salta così dalla nave e arriva sulla terraferma, ormai completamente ricoperta da uno specchio d'acqua, atterrando proprio nei paraggi di Garou. I due ora sono uno di fronte all'altro in uno scenario magico e stellato. One-Punch Man ha rimesso Saitama e Garou uno di fronte all'altro, ci sarà una battaglia?