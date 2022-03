One-Punch Man 161: uno scontro epico che si ripete

Ci sono delle battaglie attesissime, scontri che potrebbero definitivamente cambiare il destino di uno o più personaggi. In One-Punch Man si attende da tempo la battaglia tra Saitama e Garou, con il mostro umano che è migliorato e sembra quasi l'unico in grado di tenere testa al protagonista.

Adesso che Garou si è liberato del millepiedi gigante e Saitama ha eliminato con un solo colpo l'acqua malefica, il campo di battaglia che fino a qualche minuto prima vedeva mostri assurdi adesso si è calmato. Però Saitama e Garou si sono ritrovati uno di fronte all'altro.

One-Punch Man 161 si concentra esclusivamente su loro due. Yusuke Murata mette i due dinanzi all'altro e li fa parlare, con Garou che rivela quali sono i suoi piani. Non sarà distrutta soltanto l'associazione dei mostri ma anche quella degli eroi, finché lui non diventerà il male supremo. Saitama però non sembra molto interessato a questi discorsi e, dopo aver avvisato Garou di starsene tranquillo e di non importarsene molto di ciò che succede, gira le spalle e fa per andarsene.

Quel momento scatena in Garou un moto di rabbia e prova così ad attaccare il protagonista di One-Punch Man. Con un riflesso incredibile, Saitama sferra un pugno a Garou che viene scaraventato via. Soltanto in quel momento, il mostro umano si accorge che quella persona è Saitama, il suo nemico numero uno, la persona che lo aveva già battuto altre volte. Cosa succederà ora in One-Punch Man?