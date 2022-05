One-Punch Man 164 e il colossale cambiamento di Murata: il capitolo è stato riscritto!

Murata si dedica molto a One-Punch Man, il suo manga di punta e su cui lavora ormai da dieci anni. Il rifacimento del webtoon di ONE è ancora in corso e lo sarà per lungo tempo, quindi si prende tutto il tempo necessario per disegnare i capitoli. Capita talvolta che, in vista dell'uscita dei volumi di One-Punch Man, vengano modificati i capitoli.

Tuttavia nell'ultima settimana è accaduto l'imponderabile. Due settimane fa è stato pubblicato su Tonari no Young Jump il capitolo 164 di One-Punch Man che ha visto in azione Saitama e Garou, l'uno contro l'altro. L'eroe pelato sta affrontando il mostro umano in una battaglia sensazionale che sta coinvolgendo suo malgrado tutto il mondo. Negli scorsi giorni però è stato pubblicato un nuovo capitolo 164 di One-Punch Man che ha sconvolto i fan.

La prima parte del capitolo ripercorre gli stessi eventi del precedente, ma nella seconda parte viene effettuato un completo cambio di direzione. Invece di arrendersi, Garou viene contattato da un'entità sconosciuta che gli dona nuovi poteri. Nel finale del capitolo, nasce il Garou versione cosmica, con la sua solita silhouette nera ma riempita di galassie e stelle e che sembra avere una potenza eccezionale.

Murata sconvolge tutti e ora si è in attesa di scoprire cosa accadrà a Saitama.