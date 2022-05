One-Punch Man 164: scontro con il pugno che distruggerà dio

Risale a parecchio tempo fa il primo incontro-scontro tra Saitama, il protagonista di One-Punch Man, e Garou, uno dei più efferati umani che agogna a diventare un mostro. A distanza di anni, i due si sono finalmente rivisti nei recenti capitoli disegnati da Yusuke Murata. Il mangaka sta dando fondo a tutta la sua abilità per questo combattimento.

Il duello tra Saitama e Garou sta continuando anche in One-Punch Man 164 che però, nelle pagine iniziali, lascia un pochino di spazio anche ad altri personaggi. Infatti i sopravvissuti sul gommone riescono a incrociare Pig God, che era stato trovato a galleggiare sull'acqua. Poi si torna alla battaglia dei due più forti di One-Punch Man, con Garou che ha usato sia la forza che la velocità per battere il suo avversario, ma è stato tutto inutile. Anche la tecnica e la quantità di attacchi con due paia di braccia in più non hanno avuto effetto.

Così Garou sfrutta la creatività e usa un attacco poderoso che scaglia Saitama verso il centro del pianeta, creando un'onda d'urto tale da deformare la Terra e far avvertire scosse dall'altro lato del globo. A percepire questa distorsione è stato anche Blast, in un'altra dimensione, che però subito si riprende e torna ad affrontare il suo nemico insieme a un gruppo di guerrieri.

Intanto Saitama sembra indifferente a ciò che sta succedendo e respinge Garou con una scarica di pugni seri, mettendolo quasi al tappeto. Il mostro umano sembra essersi rassegnato ed è convinto di morire, ma Saitama lo porta in una casetta in rovina lì vicino e lo convince a parlare. Che futuro ci sarà per Garou in One-Punch Man ora che ha assaggiato una devastante sconfitta?