One-Punch Man 170: la fine dell'avventura di Garou e di una lunga saga

E alla fine è successo. Sono diversi anni, anche a causa di rallentamenti nella pubblicazione per le varie pause, che Yusuke Murata era alle prese con un enorme arco narrativo. L'arco dei mostri che ha portato gli eroi nel sottosuolo ad affrontare diverse creature ha accompagnato i lettori di One-Punch Man per l'ultimo lustro.

La sfida tra Garou e Saitama nello spazio ha avuto effetti imprevedibili, ma con One-Punch Man 169 si è concluso tutto. Ora non resta altro che tirare le fila per chiudere tutta la saga, come mostra il capitolo 170 di One-Punch Man, da pochi giorni pubblicato su Tonari no Young Jump. Dopo una copertina a colori con Saitama e gli altri eroi in un'isola dall'aspetto greco per le vacanze, si parte con il ritorno di Garou, accompagnato da Bang.

Garou sembra redento ed è deciso ad allenarsi col suo vecchio maestro, abbandonando la via del mostro. Nel caos cittadino, i due parlano del più e del meno ma anche della voglia di Garou di affrontare alcuni avversari in particolare per poter raggiungere l'apice del proprio potere. Bang intanto ha lasciato l'organizzazione degli eroi e chi dovrà prendere il suo posto in futuro potrebbe essere proprio Garou.

Alla fine, Saitama e Genos sono in spiaggia a cercare conchiglie, mentre una figura misteriosa li osserva. Murata annuncia poi che One-Punch Man sarà in pausa per un mese così da potersi preparare per la prossima saga.