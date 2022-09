One-Punch Man 171: il ritorno di Saitama, inizia la nuova saga del manga

I mostri hanno governato l'intero manga di One-Punch Man nel corso degli ultimi anni. Tutta l'associazione degli eroi è scesa in campo, ovviamente con l'immancabile apporto di Saitama, e dopo tante battaglie finalmente è giunto tutto al termine. Con il capitolo 170 si è conclusa anche la saga di Garou.

E adesso cosa succederà? C'è stata una lunga pausa per il manga, ma ora One-Punch Man è tornato. In un'altra città, un gruppo di personaggi bussa a un appartamento, minacciosi. Un nuovo inquilino si è trasferito lì da alcuni giorni e non si è fatto vedere dal vicinato. Alla porta però risponde King, dicendo che era venuto a trovare il nuovo inquilino ma che non era a casa.

Nel luogo della battaglia con i mostri, Black Sperm è sopravvissuto ma è senza energie. Si sta nascondendo perché è arrivato Pig God che sta cercando sopravvissuti dei mostri da uccidere. Air, eroe di classe A, interviene per fermare Pig God che dovrebbe essere in ospedale a curarsi, ma Acqua Malefica gli perfora la gola, mentre Pig God mangia subito il mostro, subendo altre ferite.

Black Sperm è preoccupato e scappa, quando si ritrova di fronte Saitama e Genos. I due stanno cercando il vecchio appartamento dell'eroe pelato mentre si imbattono in Rover, il cane mostruoso, che viene scambiato proprio per un animale normale. Mentre Genos se ne va, Black Sperm capisce che l'unica chance che ha di sopravvivere in quel momento è di fingersi un animale e farsi adottare da Saitama, concludendo il capitolo 171 di One-Punch Man.