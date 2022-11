One-Punch Man 174: due incontri con Saitama al centro, come andrà per l'eroe?

Non c'è tempo per riposarsi per Saitama: dopo aver battuto Garou e terminato la lunghissima saga dell'arco dei mostri, che ha visto l'introduzione anche di esseri divini, adesso deve mettersi a suo agio nella sua nuova casa, che già sembra movimentata. Il protagonista di One-Punch Man infatti è finito nel mirino di diversi personaggi.

Il dottor Bofoi ha nel mirino il pelato, ma non è il solo, e lo si vede in One-Punch Man 174. Sweet Mask è nella sua agenzia, pensando proprio a Saitama. Il video che sta osservando dal cellulare è una registrazione proveniente dalle porte della fortezza, con i robot che vengono distrutti in un istante. Intanto l'eroe di classe A viene assaltato da un gruppo di idol che l'agenzia vuole portare avanti, ma a Sweet Mask basta sprigionare un po' della sua aura per spaventarli tutti e farli ritirare.

Intanto nella nuova casa di Saitama, l'eroe ha accolto tre eroi di classe A che sono anche suoi vicini. I tre si presentano in modo particolarmente comico, e infatti le loro minacce sottili non attecchiscono sull'uomo. Proprio per questo tutti si arrabbiano, specialmente l'ultimo, Forte, che invita Saitama a uscire fuori dall'appartamento per una sfida. Riuscirà Saitama ad andare d'accordo con i suoi colleghi di classe A?