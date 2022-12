One-Punch Man 176: l'epicentro di un passato e futuro psichico

Nonostante la fazione dei mostri sia stata quasi completamente eliminata, rimangono in sospeso tantissime questioni in One-Punch Man. Saitama si è ritrovato a dover litigare con i vicini, ma purtroppo per gli altri eroe di classe A, questa sfida non si è risolta nel migliore dei modi. Tuttavia il protagonista potrebbe trovarsi invischiato in altro.

L'arrivo di Fubuki ha annunciato una sfida psichica con Psykos, rinchiusa nei sotterranei. E proprio su questo si concentra One-Punch Man 176, il nuovo capitolo del manga disegnato da Yusuke Murata. Saitama e gli altri stanno continuando a scendere con l'ascensore mentre si scatena un flashback che riporta al passato. "Epicentro" inizia a narrare i trascorsi di Fubuki e Psykos, con quest'ultima che inizialmente è una ragazza normale ma che si concentra sulle attività del suo club psichico. Dopo aver deciso di migliorare i suoi poteri e di imparare l'abilità Terzo Occhio, Psykos inizia a impazzire per il futuro dell'umanità. Fubuki, quando ritrova Psykos dopo la battaglia, vede uno scorcio di futuro.

Nel presente, il soldato della Tsukuyomi viene bloccato proprio da Fubuki, mentre nell'area arriva pure Tatsumaki, apparentemente infuriata con Psykos. In realtà, come spiega un ulteriore flashback, le due sorelle si erano messe d'accordo per creare una sorta di recita, dato che a rapire Tatsumaki in passato fu proprio la Tsukuyomi. Il soldato però non ci casca e così le due sorelle iniziano a combattere con lui per liberare Psykos, ma nel mentre Saitama cade nel vuoto a causa di una fessura creata dallo scontro.

L'eroe di One-Punch Man si ritrova così diversi piani più in basso, in una sala di contenimento di mostri di livello demone, tutti pronti a sbranarlo. Il protagonista ne uscirà indenne? Probabilmente sì, dato che pensa soltanto al fatto che non sia un problema tenere Rover nel rifugio, con tutti quei mostri lì presenti. Il prossimo capitolo di One-Punch Man arriverà a gennaio 2023.