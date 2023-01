One-Punch Man 177: si apre il 2023 del manga con una lotta psichica

Il 2022 di One-Punch Man si è chiuso con una lotta psichica dove Fubuki e Tatsumaki hanno dato sfogo ai loro poteri. Le due sorelle sono state costrette a mettere su una finta scenata per trarre in inganno l'agente della Tsukuyomi, un'agenzia segreta rivelata ora nel manga ma che un tempo aveva rapito e fatto esperimenti su Tatsumaki.

La nuova saga di One-Punch Man è partita non con i migliori auspici quindi per gli eroi, dato che questo nemico si è infiltrato all'interno della base principale appena costruita per gli eroi. Ed è proprio in questa base enorme che si apre il 2023 del manga, con One-Punch Man 177 che inizialmente regala uno scorcio sulla situazione esterna. Ai piani più alti del grattacielo, un gruppo di ricchi che hanno trovato rifugio lì grazie alle loro connessioni e capacità economiche si stanno godendo il momento, quando arriva una potentissima scossa che fa cadere i tavoli e fa impaurire tutti.

La scossa è causata dal potere di Tatsumaki, che sta cercando di tenere a bada l'agente della Tsukuyomi. Tuttavia quest'ultimo ha mostrato di avere un asso nella manica: ha fatto ingerire, grazie a un infiltrato, una pillola letale a Fubuki e minaccia di attivarla se la sorella maggiore non si dovesse arrendere. Le due cedono e il misterioso personaggio le blocca con una gabbia psichica. Mentre cerca di andarsene, lasciando gli uomini lì presenti alla mercé dei mostri, arriva Saitama che si sbarazza delle minacciose creature che stavano emergendo dai sotterranei.

Nello stesso momento, Tatsumaki si libera della gabbia nemica e deforma la capsula letale per tirarla fuori dal corpo della sorella Fubuki. Così la donna riesce a liberarsi di tutte le minacce e tiene a bada il nemico. Nella fase finale del capitolo di One-Punch Man, l'uomo è intrappolato, mentre Tatsumaki minaccia tutti gli uomini di Fubuki data la loro incompetenza. Ma Saitama la ferma bloccandole la mano: ci sarà una faida tra il protagonista pelato e la ragazza dai capelli verdi?