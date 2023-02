One-Punch Man 179: Tatsumaki VS Saitama! Il tornado del terrore

Il 2023 di One-Punch Man non si è aperto con leggerezza. Anche se gli eroi hanno battuto i mostri, ci sono ancora tante cose da risolvere. E in tutto questo, tanti altri personaggi hanno fatto la loro mossa, dal professor Bofoi all'organizzazione misteriosa Tsukuyomi. Ma a tenere banco al momento in One-Punch Man è una clamorosa sfida tra eroi.

Per contrastare Tatsumaki, Saitama ha afferrato il braccio della psichica e ha deciso di trasportarla lontano, distante da tutti, in modo tale che non faccia del male a nessuno, in particolare ai sottoposti di Fubuki, o a coloro che si trovano nella gigantesca struttura degli eroi. E così ha inizio Tatsumaki VS Saitama, uno scontro che era ormai già telefonato. One-Punch Man 179 dà però spazio a una piccola famigliola composta da padre, madre e figlio, diretti in auto verso la struttura degli eroi dove hanno acquistato un appartamento con un mutuo a 35 anni.

Intanto, Saitama scaraventa via Tatsumaki, portandola nell'area desertica a circa due chilometri dalla fortezza degli eroi. Qui Tatsumaki allontana il pelato e poi inizia ad attaccarlo. Decide poi di dare sfogo al suo potere, sapendo che il suo avversario resisterà, dando vita a un tornado di terrore. Saitama sta osservando la scena, mentre la famigliola passa con l'auto nei paraggi. Alcuni dei massi scagliati da Tatsumaki rischiano di colpire l'auto, ma Saitama interviene in tempo. Succede poi anche il contrario: Saitama devia alcuni massi e l'auto sta per essere colpita, ma poi Tatsumaki interviene per salvare la famiglia.

Dopo averli riscaraventati sulla strada, inizia la seconda parte dello scontro tra Tatsumaki e Saitama in One-Punch Man.