One-Punch Man 180: una sfida comica tra due eroi di Classe S

L'associazione degli eroi è composta da tanti ranghi, col più basso che ha i personaggi più deboli e privi di valore, adibiti soltanto a ruoli di pochissimo conto. Ma all'apice siedono gli eroi di classe S di One-Punch Man, capaci di imbarcarsi in missioni impossibili e di abbattere mostri dalla portata planetaria.

Eppure due di loro si stanno affrontando all'esterno della gigantesca fortezza costruita dall'associazione degli eroi. Saitama VS Tatsumaki è uno scontro che sta tenendo banco nei recenti capitoli di One-Punch Man, e il nuovo capitolo 180, pubblicato da pochi giorni su Tonari no Young Jump, continua su quest'onda. Stavolta però lo fa con un piglio ancora diverso.

Anche se i due si stanno affrontando seriamente, non si stanno guardando troppo intorno e così iniziano a fare danni. I primi attacchi di Tatsumaki proiettano Saitama lontano, molto lontano, facendogli evitare per poco alcune macchine. In un'altra città, l'eroe di classe A Feather è coinvolto in una battaglia con una gang criminale che ha rapito una donna, che a quanto pare l'ha attirato in trappola. Feather è convinto che la donna ora stia solo recitando, e sembra proprio così, ma l'eroe è in difficoltà. A quel punto prova a rialzarsi ma viene colpito alla schiena da Saitama, lanciato a chilometri di distanza da Tatsumaki. I due eroi di classe S non apprezzano l'interruzione della gang e sbaragliano tutti senza difficoltà, per poi riprendere a combattere.

Intanto, Fubuki cerca di fare la dura e vuole sciogliere il suo gruppo. In un'altra città, un mostro che somiglia a una fusione tra un topo e un'istrice gigante sta distruggendo tutto, e Metal Bat è stato chiamato a giungere sul posto per occuparsene. Soltanto che, arrivato lì, l'eroe vede arrivare Saitama e Tatsumaki in volo che distruggono la testa del mostro, passandogli attraverso. La scia di distruzione dei due continua in One-Punch Man 180, quale sarà la loro successiva destinazione?