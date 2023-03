One-Punch Man 181: un ritorno a sorpresa che fa saltare gli schemi

Da ormai diverse settimane c'è uno scontro che vede due eroi al top coinvolti. A causa del comportamento di Tatsumaki verso i sottoposti di Fubuki, mal sopportato da Saitama, One-Punch Man ha visto l'inizio di una battaglia davvero eccezionale: Saitama VS Tatsumaki. La loro forza ha creato disastri ovunque, sia in territori desolati che in città.

One-Punch Man 181 ha luogo, almeno in parte, proprio in una città. Saitama viene scagliato qui da Tatsumaki con i poteri psichici e il protagonista finisce in alcuni palazzi che si trovano proprio di fronte lo studio dell'agenzia di Sweet Mask. Saitama ferma l'avversaria e le chiede di tornare dove erano prima, dato che ora rischiano di fare troppi danni, ma c'è una scena con Tatsumaki che vuole essere abbracciata come prima. Furiosa per il protagonista che non capisce, lo scaglia con la testa nel terreno e inizia a muoversi volando.

All'improvviso appare Sonic, il ninja che lancia shuriken ai due per vendicarsi di Saitama. Tuttavia Tatsumaki lo toglie facilmente di mezzo bloccando e rispedendogli contro le armi. Eliminato anche questo fastidio, si torna alla base dove i sottoposti di Fubuki in parte decidono di mollare il gruppo e in parte decidono di seguire la loro leader e migliorarsi. Fuori dalla fortezza, Fubuki sta assistendo alla forza di Tatsumaki, col terrore psichico che non riesce comunque a fare danni a Saitama, nonostante stia lottando al massimo della sua forza.

Saitama viene poi spedito al suo appartamento dove incrocia King, mentre la scena finale di One-Punch Man vede la rivelazione delle mutandine di Tatsumaki, cosa che calma l'eroe con la cicatrice sul volto.