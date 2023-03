One-Punch Man 182: il super eroe invincibile e un passato tormentato

Le origini di Saitama sono ben conosciute, almeno per quanto riguarda il momento in cui decise di diventare più forte. Ci sono ancora molti punti oscuri sul protagonista di One-Punch Man, ma ciò che è certo è che ha una forza in grado di superare chiunque, anche senza mettersi particolarmente d'impegno.

Ormai è da diversi capitoli che Saitama e Tatsumaki stanno combattendo. I due eroi si sono affrontati ma la battaglia è alle battute finali in One-Punch Man 182. Tutti stanno cercando di capire cosa sono quei tremori esagerati che stanno portando il panico tra gli eroi, quando Saitama viene scaraventato di nuovo verso la fortezza, per poi ripartire subito, lasciando sbigottito l'eroe che stava guardando la scena.

Tatsumaki ha ormai usato quasi tutto il suo potere, convinta che non ci fosse qualcuno in grado di tenerle testa oltre i nemici sensazionali con cui ha battaglie sospese tra la vita e la morte. Per questo prova alcuni attacchi finali, con Saitama che diventa sempre più difficile da controllare. Nonostante una marea di terra che lo sommerge, l'eroe di One-Punch Man è ancora illeso, dato che con un pugno ha annullato tutti gli effetti degli attacchi di Saitama.

In quel momento, Tatsumaki inizia a ricordare il suo passato, dalla sua solitudine al riferimento di Blast, ma anche al momento in cui cercò di salvare Fubuki dall'organizzazione Tsukuyomi, scatenando il risentimento della sorella. Alla fine, Tatsumaki si risveglia, con Saitama quindi vincitore che la redarguisce ma la incoraggia anche. Alla fine, Fubuki e i suoi uomini arrivano lì, con questi ultimi che riescono a rimanere al servizio della loro signora. E così sembra finita questa battaglia di One-Punch Man che ha fatto interrogare più di una persona sulla vera forza di Saitama.