One-Punch Man 183: Tatsumaki la grande eroina, ma qualcosa si muove nell'ombra

La lunga pausa di One-Punch Man ha portato i lettori a dover attendere un mese per scoprire cosa sarebbe successo dopo gli eventi del capitolo 182. Il grande scontro è infatti giunto al termine, chiudendo la prima fase di questa nuova saga, che però sembra avere ancora tanti assi nella manica per sorprendere gli appassionati della serie.

Con il capitolo 183 di One-Punch Man si discutono gli effetti della devastante battaglia tra Tatsumaki e Saitama, con quest'ultimo vincitore. Però l'area circostante la fortezza, oltre alla fortezza stessa, hanno subito enormi danni. Nei sotterranei, alcuni non possono credere che i mostri siano stati uccisi esclusivamente da Saitama, mentre l'intervento di Fubuki e del materiale scottante sul consigliere McCoy permettono alla donna di proteggere la sorella. Dato che tutti i mostri rinchiusi e uccisi da Saitama nel sotterraneo erano segreti, Fubuki li sfrutta come materiale per far pensare che Tatsumaki sia stata coinvolta in una battaglia per difendere la fortezza.

La proposta viene accettata, come scopre anche Saitama poco dopo. In TV infatti, durante il notiziario trasmesso mentre pranzava in compagnia di Genos, viene rivelata questa notizia che vede anche un miliardo e oltre di yen di danni, cosa che fa sollevare il protagonista di One-Punch Man, che non dovrà pagare alcun danno. Intanto, Fubuki prepara anche la fuga di Psykos, mentre Tatsumaki si assume l'incarico di cercarla, senza trovare ostacoli. Tutto ciò però sembra essere stato scoperto da Child Emperor, che ha controllato le telecamere. Le due sorelle verranno smascherate nei prossimi capitoli del manga di One-Punch Man?