One-Punch Man 184: un nuovo gruppo di eroi in arrivo

La battaglia tra Tatsumaki e Saitama si è risolta. Questo nuovo inizio per l'organizzazione di One-Punch Man ha già visto un grande caos tra gli eroi a causa di alcune infiltrazioni, oltre che per la furia della bufera psichica della piccola eroina di classe S. Tutto però è rientrato senza alcun apparente problema.

One-Punch Man 184 inizia con una pubblicità di Tatsumaki che aveva lo scopo di reclutare nuovi eroi per l'associazione, con l'eroina che inizialmente non voleva partecipare ma, convinta della possibilità di crescita di una persona grazie allo scontro con Saitama, decide di dedicarsi a questo progetto. Tuttavia esagererà e la produzione sarà costretta a creare uno spot creato da un'intelligenza artificiale, irritando l'eroina. Lo show ha però successo, con ottimi gradimenti da parte del pubblico.

Intanto, in giro per le città, alcuni scout dell'associazione degli eroi contattano le persone più promettenti per convincerle a entrare nel gruppo. Una di queste scout blocca un certo Axel, un ragazzo che viene poi invitato a pranzo. Nel mentre, c'è una riunione tra i pezzi grossi che discutono anche i disastri creati da Tatsumaki e dell'intuizione di McCoy, ma soprattutto se la prendono con il dottor Bofoi per una fortezza che sembra non funzionare a dovere come era stato promesso. Ovviamente l'eroe Metal Knight sa che Saitama è il responsabile di ciò che è successo.

Continua il colloquio per Axel, che è il leader di un gruppo chiamato Hunters che conta decine di membri. La scout assicura ad Axel un ruolo di eroe di classe S, mentre i suoi sottoposti riceverebbero un ruolo tra la classe B e C. Tuttavia, il ragazzo rifiuta. Nel frattempo, un altro scout raggiunge un sumoka fenomenale, Raiden, a cui viene fatta la stessa proposta. Anche lui rifiuta e anzi, sia lui che Axel rivelano che sta per arrivare un nuovo gruppo che entro breve soppianterà l'associazione degli eroi, ormai troppo orientata verso interessi dei potenti e non a favore del popolo.

E così, mentre Saitama guarda la pubblicità di Tatsumaki, si chiude il capitolo 184 di One-Punch Man.