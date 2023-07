One-Punch Man 184: Genos limitato dal suo corpo da cyborg, non può essere più forte

One-Punch Man ha recentemente volto l'attenzione agli altri personaggi principali dell'opera, come il caso di Genos, il cyborg allievo di Saitama, del quale spicca soprattutto la sua dedizione nel diventare sempre più forte.

Il manga di One-Punch Man ha quasi visto la rivincita di Genos contro Saitama, nel pieno di una crisi esistenziale poiché non vede cambiamenti significativi nella propria forza. In realtà dall'inizio dell'opera, sebbene l'eroe pelato non gli abbia mai insegnato qualcosa di concreto in fatto di combattimenti, il cyborg è cresciuto molto rispetto ai primi capitoli.

Purtroppo, c'è un problema: per quanto Genos si sforzi, è ancora troppo lontano dal livello di Saitama e potrebbe non raggiungerlo mai visto il proprio corpo di metallo.

L'eroe meccanico non ha una storia felice. Da quando un cyborg in fuga ha distrutto la sua città natale, un Genos adolescente ha incontrato il dottor Kuseno che gli ha permesso di modificare il proprio corpo e di trasformarlo in quello che è oggi, per attuare la propria vendetta nei confronti del cattivo che ha raso al suolo il suo villaggio.

Nell'universo di One-Punch Man, gli eroi sono per lo più esseri umani con determinate capacità. Genos ha raggiunto la vetta più alta dell'Associazione degli Eroi, la Classe S, tuttavia il suo stile di combattimento dipende soprattutto dall'utilizzo del suo arsenale e non dalla sua padronanza delle arti marziali, che risulta essere fondamentale.

Il dottor Kuseno è lo scienziato che si occupa di riparare e aiutare il cyborg nel momento del bisogno, dandogli un corpo nuovo di zecca dopo ogni combattimento e sempre più potenziato. Ciò continua ad accadere anche dopo la crudele lotta dell'Associazione degli Eroi contro i Mostri, che ha visto cadere numerosi eroi di punta e lo stesso Genos rischiava di essere uno fra quelli. Adesso è abbastanza forte da affrontare i mostri più forti, tuttavia è ancora lontano dal poter rappresentare una minaccia per Saitama. Non a caso i fan reputano Saitama il personaggio più forte degli anime.