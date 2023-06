One-Punch Man 185: la rivoluzione tra canottiere e cyborg

È passato diverso tempo dallo scontro tra Saitama e Garou, che ha chiuso l'arco narrativo più lungo del manga di One-Punch Man. Così Yusuke Murata, tra una pausa e l'altra, ha potuto organizzarsi per iniziare a disegnare la nuova fase della storia, tra sfide psichiche e tradimenti all'orizzonte, che però ancora devono prendere corpo.

La nuova associazione di eroi Neo Heroes non è ancora comparsa ufficialmente in One-Punch Man, ma i suoi membri si stanno adoperando per rendere il gruppo realtà. Non è ciò che accade in One-Punch Man 185, un capitolo molto di transizione che mostra ciò che stanno facendo gli altri eroi. Intitolato "Upgrade", questo capitolo mette in copertina Genos su uno sfondo nero, ma l'inizio è dedicato ad altri personaggi.

Flashy Flash sta cercando Manako, il mostro che ha accompagnato lui e Saitama nelle profondità durante l'apparizione di Orochi, mentre nella palestra di Tank Top Master sono rimasti pochissimi membri. L'eroe di Classe S non sembra toccato dalla cosa, convinto che arriveranno presto nuovi potenziali alleati e infatti, durante l'allenamento, si presentano tre eroi vogliosi di dare il loro contributo. Altrove, mentre Child Emperor sta cercando informazioni, un'orda di esseri a forma di albero sta devastando una città, guidato da un disastro di livello drago.

L'intervento di alcuni eroi di varia categoria non sta facendo effetto e neanche l'arrivo di Tank Top Master è riuscito a realizzare la sortita offensiva. Le ultime pagine però mostrano l'arrivo di Genos che distrugge tutti i mostri: i nuovi potenziamenti, poi adocchiati anche dal suo maestro Saitama, hanno avuto effetto sul mostro a forma di albero, mettendo fine a una piccola crisi.