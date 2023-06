One-Punch Man 186: il secondo round d'allenamento di Genos

Il cyborg demoniaco Genos è una figura importante nel manga di One-Punch Man. Apparso nelle fasi iniziali della serie, ha dato il proprio contributo affrontando diversi mostri e affiancando Saitama, colui che venera e che ritiene il proprio maestro. Eppure il rapporto tra i due è particolare, dato che Saitama non dedica molto tempo al cyborg.

E un altro esempio di questo rapporto particolare arriva in One-Punch Man 186, intitolato "Punto di svolta". Conclusa la questione riguardante Tatsumaki e il caos generato dallo scontro con Saitama, si torna nell'appartamento dell'eroe pelato. La stanza è piccola, la più piccola che hanno in struttura, su richiesta dello stesso eroe, e Genos decide di trasferirsi lì. Il cyborg però è tormentato e chiede un nuovo scontro d'allenamento al proprio maestro, per capire i propri miglioramenti.

Genos si lancia subito all'attacco con un colpo che illumina tutto, facendo perdere la vista a Saitama, che però si ripara con una mano. È abbastanza per far capire a Genos che l'allenamento non continuerà, dato che dall'altra parte non c'è questa grande volontà di portarlo avanti. Genos non è convinto della propria forza e chiede a Saitama cosa ne pensa, ricevendo però risposte vaghe e poco attinenti.

Assorto nei propri pensieri, il cyborg inizia a rimuginare sulla propria situazione e inizia a parlare al suo maestro della nascita dei Neo Heroes, la nuova organizzazione di eroi che rischia di scalzare l'associazione degli eroi. Non solo, perché Genos ha l'obiettivo di distruggere un cyborg che quattro anni prima gli ha causato tutto il dolore che ha provato. Saitama però non si scompone e, alla richiesta di Genos di unirsi ai Neo Heroes, rifiuta. A quel punto, anche il cyborg decide di ignorare la chiamata dei nuovi eroi, con un cambio d'idea repentino che chiude il capitolo 186 di One-Punch Man.