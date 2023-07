One-Punch Man 187: il grande tradimento delle scommesse

Le cose si stanno muovendo in maniera pericolosa per gli eroi di One-Punch Man, o meglio per l'associazione degli eroi. Infatti, il gruppo che gestisce i super umani più forti si è trovato con le spalle al muro dopo gli ultimi assalti di mostri, con città distrutte e cittadini impauriti. E così tutto sta virando verso un'altra direzione.

Mentre stanno nascendo i Neo Heroes, l'associazione dei mostri continua a sporcarsi le mani, mostrando tutta la gente che si cela dietro alcune operazioni. Il capitolo 187 di One-Punch Man si dedica completamente a uno sporco gioco di scommesse, che vede la presenza di Mad Devil Yankee, un eroe di Classe B che viene spacciato per un eroe di bassa Classe C. Questo eroe viene minacciato da McCoy, che lo obbliga a prendere parte a un combattimento truccato contro un mostro di classe Lupo. In questo modo, l'associazione farà credere che il mostro vincerà, mentre l'eroe di classe B resisterà fino all'ultimo per poi sconfiggere il nemico.

Tuttavia, nessuno sapeva che il mostro era in realtà di classe Diavolo, e quindi Mad Devil Yankee finisce al tappeto più volte, col rischio di morire. Proprio in quel frangente, passano di lì Saitama e Genos dopo l'allenamento e, con un solo pugno, il pelato spazza via il mostro. Ovviamente ciò lascia arrabbiato McCoy, che aveva preparato la scommessa per portarla avanti senza interferenze esterne. Saitama viene a conoscenza del sito di scommesse grazie a Child Emperor, e si arrabbia per le quote che gli danno.

Il finale del capitolo di One-Punch Man però regala altre insoddisfazioni a Saitama che scommette su sé stesso ma alla fine si preoccupa di aiutare una signora, perdendo la scommessa.