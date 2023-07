One-Punch Man 188: una storia di spada e cavalleria

Ci sono tanti eroi di Classe S in One-Punch Man, alcuni dei quali sono molto presenti nella storia, altri invece appaiono a fasi alterne. Certo, la saga dell'associazione dei mostri ha praticamente richiamato a raccolta tutti questi grandi guerrieri del manga, ma ora che la situazione è diventata più tranquilla, stanno tutti svolgendo incarichi.

Dopo la morte di Amahare e Zanbai, il consiglio degli spadaccini ha subito gravi perdite. In One-Punch Man 188, in un santuario vicino la città M, Iaian sta parlando con gli altri discepoli di Atomic Samurai riguardo Sweet Mask. L'eroe di classe S è oggetto di una critica da parte dei tre, dato che sembra avere caratteristiche più da mostro, oltre che una storia sconosciuta. Forse a causa di un potere, infatti, non si sa praticamente nulla di lui e, finora, potrebbe aver vissuto vite parallele o ormai sepolte.

Poco in più in là, Atomic Samurai è con Nichirin e sta dando l'ultimo saluto ai suoi vecchi alleati, dando invece il benvenuto nel consiglio degli spadaccini ai giovani Yuta e Shido, figli rispettivamente di Amahare e Zanbai. I due sono onorati di unirsi al gruppo, in particolar modo dopo aver visto le abilità di Nichirin, che taglia una montagna nonostante la sua cecità e il suo fisico provato dall'ultimo scontro. Atomic Samurai intanto afferma di essere deciso a continuare la sua carriera da eroe, nonostante il ritiro di Bang, mostrando un cambiamento rispetto al passato.

C'è poi una breve parentesi comica con Saitama e Genos: il protagonista di One-Punch Man torna alla fortezza, mentre Forte ha preparato la cuccia e il cibo per Rover e Black Sperm. Dopo aver saputo che Forte è il vicino di stanza di Saitama, Genos gli chiede di lasciargli il posto. Il finale è dedicato di nuovo ad Atomic Samurai che è in un sushi a nastro con i suoi tre allievi. Soltanto che i piattini gli vengono sempre rubati, ma il colpevole è lì vicino: Atomic Samurai si alza e incontra King, l'eroe di classe S che ha suscitato la sua curiosità.