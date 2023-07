One-Punch Man 189: un capitolo affilato e la strategia di King

Saitama è l'eroe più forte di One-Punch Man, questo manga satirico portato avanti da Yusuke Murata che sta riadattando il lavoro dello sceneggiatore ONE. Il pugno dell'eroe pelato è capace di distruggere tutto, ma non è di certo l'unico eroe forte in tutto il mondo dell'opera. Insieme a lui, ci sono tanti eroi potenti, specie nella classe S.

Ma non è questo il caso di King, un uomo senza alcuna capacità ma che, per qualche motivo, è riuscito a scalare la classifica fino a posizionarsi tra gli eroi più potenti. Tuttavia, Atomic Samurai vuole metterlo alla prova. One-Punch Man 189 si concentra esclusivamente su questa sfida. Lo spadaccino è desideroso di affrontare King, che non ha mai visto in azione e quindi non è mai riuscito a valutare la sua forza. Per provare la sua determinazione, prende una mela e la taglia a cubetti, spaventando ovviamente l'uomo con le tre cicatrici sull'occhio.

King, portato fuori per una sfida, inizia a mettere su una sceneggiata, intimidendo involontariamente Atomic Samurai e i suoi tre allievi. Atomic Samurai però non inizia l'attacco, temendo un contrattacco rapido dal suo nemico, e anche Iaian, Kamaitachi e Bushidrill non sono molto convinti. Vista la situazione, King inizia un discorso senza né capo né coda, ricordando però alla fine che sia lui che Atomic Samurai sono degli eroi.

Lo spadaccino accetta la motivazione, ma chiede soltanto a King di tagliare una mela con una sua spada, così da capire che tipo di persona sia. King, dopo due minuti, non riesce a fare nulla, poggia la spada e se ne va, lasciando sgomenti i suoi avversari. Atomic Samurai però ragiona, pensando che in realtà sia successo tutto così velocemente da non far accorgere nessuno del taglio della mela. E così, ancora una volta in One-Punch Man, King riesce ad andarsene senza svelare che non è in grado di fare nulla.